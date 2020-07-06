Актриса из студии «Квартал 95» Екатерина Никитина поразила смелой выходкой в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Пытаюсь быть в тренде», — коротко говорится в сообщении.

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Уточним, что на кадрах Никитина позирует в студии для танцев на пилоне. Знаменитость надела облегающий наряд и сперва идет, шатаясь в разные стороны. Однако потом она якобы «приходит в себя» и начинает красиво дефилировать. Все это происходит под красивую музыку.

@nikitkinna

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♬ оригинальный звук - nikitkinna

Обратим внимание, что поклонники Никитиной активно лайкали кадры со знаменитостью, однако не решились их комментировать.

До этого мы рассказывали, что Никитина похвасталась пикантными кадрами с поездки на море в Бердянск.

"Море. 2020. Это было хорошо 👌🏻 Я бы сказала даже замечательно! Спасибо всем за отдых! Сегодня я иду в горы, впервые в жизни! Пообещала сама себе не выставлять ничего и не постить! Хочу взять отпуск на 3 или 4 дня, (посмотрим как долго будем ходить) от инсты! Вернусь и буду все все вам показывать и рассказывать", - пишет Екатерина.

Напомним, звезда "Квартал 95" взбудоражила рельефным телом на пляже, жаркое фото.

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