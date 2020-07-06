Актриса из студии «Квартал 95» Екатерина Никитина поразила смелой выходкой в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Пытаюсь быть в тренде», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Никитина позирует в студии для танцев на пилоне. Знаменитость надела облегающий наряд и сперва идет, шатаясь в разные стороны. Однако потом она якобы «приходит в себя» и начинает красиво дефилировать. Все это происходит под красивую музыку.

Обратим внимание, что поклонники Никитиной активно лайкали кадры со знаменитостью, однако не решились их комментировать.

До этого мы рассказывали, что Никитина похвасталась пикантными кадрами с поездки на море в Бердянск.

"Море. 2020. Это было хорошо 👌🏻 Я бы сказала даже замечательно! Спасибо всем за отдых! Сегодня я иду в горы, впервые в жизни! Пообещала сама себе не выставлять ничего и не постить! Хочу взять отпуск на 3 или 4 дня, (посмотрим как долго будем ходить) от инсты! Вернусь и буду все все вам показывать и рассказывать", - пишет Екатерина.

Напомним, звезда "Квартал 95" взбудоражила рельефным телом на пляже, жаркое фото.

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