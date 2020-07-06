Бразильська модель Сьюзі Кортез вирішила увігнати шанувальників «у фарбу» нереальними вигинами під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує на лавці для жиму на тлі гантелей в практично невидимий спортивному вбранні. Знаменитість знімають полубоком, через що в кадрі видно розкішні вигини дівчини.

«»Пекуча штучка», «неможливо надивитися, красуня», «вигини нереальні! Заздрю, чорт», «богиня», «красиве тіло. Обожнюю тебе», «кличте пожежників тут нереальний вогонь», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що бразильська модель Сьюзі Кортез похвалилася формами в крихітній білизні.

Так, Кортез позує перед дзеркалом в крихітних прозорих стрінгах, демонструючи бездоганне тіло. Доповнює образ гарний макіяж.

Прихильниця ню фотосесій буквально завалює своїх шанувальників гарячими знімками й, судячи по-останньому, не збирається зупинятися.

На кадрі Сьюзі постала в неймовірно відвертому купальнику, які майже не приховував всі таємні місця моделі.

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