Бразильська модель Сьюзі Кортез вирішила увігнати шанувальників «у фарбу» нереальними вигинами під час тренування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, модель позує на лавці для жиму на тлі гантелей в практично невидимий спортивному вбранні. Знаменитість знімають полубоком, через що в кадрі видно розкішні вигини дівчини.
«»Пекуча штучка», «неможливо надивитися, красуня», «вигини нереальні! Заздрю, чорт», «богиня», «красиве тіло. Обожнюю тебе», «кличте пожежників тут нереальний вогонь», — пишуть її шанувальники.
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Прихильниця ню фотосесій буквально завалює своїх шанувальників гарячими знімками й, судячи по-останньому, не збирається зупинятися.
На кадрі Сьюзі постала в неймовірно відвертому купальнику, які майже не приховував всі таємні місця моделі.
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