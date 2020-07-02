Красотка показала всю себя

Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала соблазнительный вид

На фото красотка стала на коленки, развернувшись спиной к камере. Кортес была в светлом белье, которое почти не скрыло "идеальный орешек", который она не стеснялась демонстрировать на камеру. Сьюзи соблазнительно выгнулась, а волосы оставила собранными в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любовь, я люблю тебя", "Эх, уж этот орех просится на грех", "Прекрасно", "Сьюзи, ты очень красивая, целую", "Чистый огонь".

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортез похвасталась формами в крохотном белье.

Так, Кортез позирует перед зеркалом в крохотных прозрачных стрингах, демонстрируя безупречное тело. Дополняет образ красивый макияж.

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантный образ.

Поклонница ню фотосессий буквально заваливает своих поклонников горячими снимками и, судя по-последнему, не собирается останавливаться.

На кадре Сьюзи предстала в невероятно откровенном купальнике, которые почти не скрывал все тайные места модели.

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