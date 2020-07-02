Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала соблазнительный вид
На фото красотка стала на коленки, развернувшись спиной к камере. Кортес была в светлом белье, которое почти не скрыло "идеальный орешек", который она не стеснялась демонстрировать на камеру. Сьюзи соблазнительно выгнулась, а волосы оставила собранными в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Моя любовь, я люблю тебя", "Эх, уж этот орех просится на грех", "Прекрасно", "Сьюзи, ты очень красивая, целую", "Чистый огонь".
Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантный образ.
Поклонница ню фотосессий буквально заваливает своих поклонников горячими снимками и, судя по-последнему, не собирается останавливаться.
На кадре Сьюзи предстала в невероятно откровенном купальнике, которые почти не скрывал все тайные места модели.
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