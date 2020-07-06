Українських пенсіонерів попередили про те, що вони можуть залишитися без виплат з-за нереальних термінів, які виділені для проходження бюрократичних процедур

Про це розповіла правозахисниця Валерія Вершиніна, передає «Укрінформ».

«Одержувачі пенсій, швидше за все, не зможуть перетнути лінію дотику і пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом 30 днів, які встановлені після закінчення карантину, які не будуть припинятися виплати», — зазначила вона.

Зараз же, стверджує Вершиніна, в постанові уряду немає чіткої процедури по виплаті заборгованих пенсій. Тому є ризик і зовсім залишитися без них.

«Відповідно, якщо до 25 числа поточного місяця громадяни не зможуть перетнути КПВВ і пройти фізичну ідентифікацію, то відповідно до статті 85-ї Закону України про пенсійне забезпечення та постановами, які обмежують можливість виплати пенсій для ВПЛ, - така пенсія не буде таким пенсіонерам виплачено, і цю заборгованість вони не зможуть надалі отримати взагалі», — підкреслила вона.

У зв'язку з цим, стверджує правозахисниця, необхідно збільшити терміни проходження бюрократичних процедур, щоб внутрішньо переміщені пенсіонери могли зробити все правильно.

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