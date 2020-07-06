Украинских пенсионеров предупредили о том, что они могут остаться без выплат из-за нереальных сроков, которые выделены для прохождения бюрократических процедур

Об этом рассказала правозащитница Валерия Вершинина, передает «Укринформ».

«Получатели пенсий, скорее всего, не смогут пересечь линию соприкосновения и пройти физическую идентификацию в Ощадбанке в течение тех 30 дней, которые установлены после окончания карантина, в которые не будут прекращаться выплаты», — отметила она.

Сейчас же, утверждает Вершинина, в постановлении правительства нет четкой процедуры по выплате задолженных пенсий. Поэтому есть риск и вовсе остаться без них.

Поэтому, если до 25 числа нынешнего месяца пенсионеры не смогут пересечь КПВВ, пройти физическую идентификацию, то выплаты попросту не будет выплачены. Задолженности также получить будет невозможно.

В связи с этим, утверждает правозащитница, необходимо увеличить сроки прохождения бюрократичесикх процедур, чтобы внутренне перемещенные пенсионеры могли сделать все правильно.

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