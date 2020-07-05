Украинских пенсионеров предупредили о том, что правила получения выплат, а также их размер изменились

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Так, с первого июля был проведен автоматический перерасчет минимальной пенсии. Это произошло из-за повышения прожиточного минимума (с 1 638 грн до 1 712 грн). Кроме того, изменились также уровень надбавок и доплат, которые были привязаны к нему.

Кроме того, пенсионеров предупредили о том, что начал работу специальный портал Пенсионного фонда, благодаря которому можно будет получить ряд услуг. Среди них:

Получение онлайн-справки ОК-5, ОК-7;

Подать анкету для внесения изменений в реестр застрахованных лиц;

Сформировать запрос на подготовку документов;

Подать обращение;

Записаться на прием.

Как сообщалось ранее, даже после повышения прожиточный минимум не дотягивает до необходимого. Об этом заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, нынешний прожиточный минимум составляет 50% от фактического, то есть для обеспечения нормального уровня жизни его необходимо вдвое повысить.

"Сейчас говорят, что нынешний размер прожиточного минимума маленький. Я абсолютно разделяю эту позицию. Министерство рассчитывает фактический размер прожиточного минимума, я не скажу, что он слишком большой, но на сегодняшний день утвержден прожиточный минимум на уровне 50% от фактического", - отметил советник.

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