Названа реальная зарплата в Украине за май этого года

30 июня стали известны данные Госстатистики, которые касаются зарплат, передает Politeka.net. Так, реальная зарплата в мае выросла на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по сравнению с апрелем 2020 года - сумма зарплат стала больше на 0,8%.

В мае средняя зарплата составила 10 542 грн - это в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Размер номинальной зарплаты по сравнению с апрелем стал больше на 1,1%, а за год (считая от мая 2019-го) - на 3,0%.

В Киеве уровень зарплаты в мае составил 15 191 грн - это самый высокий показатель в Украине, а самый низкий 7921 грн - в Черновицкой области.

В расчет не брались зарплаты во временно оккупированном Крыму и частей оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее мы писали, что в Украине в три этапа хотят повысить размер минимальной зарплаты с 4 723 до 6 500 гривен.

Напомним, 1 июля, вырастет размер прожиточного минимума, который повлияет и на другие выплаты.

Если сейчас трудоспособные лица получают от государства 2102 гривны, то с 1 июля размер выплаты будет повышен до 2197 гривен.

А максимальная помощь по безработице будет составлять 8788 грн.

Ранее сообщалось, что в “Отчете о финансовой стабильности” НБУ говорится - весной 2020 года остановился рост реального располагаемого дохода домохозяйств. В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу.

Напомним, зарплаты к концу 2020 года резко изменятся, появился прогноз НБУ: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы получили новые выплаты, важное заявление Фонда соцстраха: до 100% от зарплаты.

Также Politeka писала, что новая индексация пенсий, кто может рассчитывать на повышенные выплаты