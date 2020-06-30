Названа реальная зарплата в Украине за май этого года
30 июня стали известны данные Госстатистики, которые касаются зарплат, передает Politeka.net. Так, реальная зарплата в мае выросла на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по сравнению с апрелем 2020 года - сумма зарплат стала больше на 0,8%.
В мае средняя зарплата составила 10 542 грн - это в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).
Размер номинальной зарплаты по сравнению с апрелем стал больше на 1,1%, а за год (считая от мая 2019-го) - на 3,0%.
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В Киеве уровень зарплаты в мае составил 15 191 грн - это самый высокий показатель в Украине, а самый низкий 7921 грн - в Черновицкой области.
В расчет не брались зарплаты во временно оккупированном Крыму и частей оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Ранее мы писали, что в Украине в три этапа хотят повысить размер минимальной зарплаты с 4 723 до 6 500 гривен.
Напомним, 1 июля, вырастет размер прожиточного минимума, который повлияет и на другие выплаты.
Если сейчас трудоспособные лица получают от государства 2102 гривны, то с 1 июля размер выплаты будет повышен до 2197 гривен.
А максимальная помощь по безработице будет составлять 8788 грн.
Ранее сообщалось, что в “Отчете о финансовой стабильности” НБУ говорится - весной 2020 года остановился рост реального располагаемого дохода домохозяйств. В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу.
Напомним, зарплаты к концу 2020 года резко изменятся, появился прогноз НБУ: что ждет украинцев.
Как сообщала Politeka, украинцы получили новые выплаты, важное заявление Фонда соцстраха: до 100% от зарплаты.
Также Politeka писала, что новая индексация пенсий, кто может рассчитывать на повышенные выплаты