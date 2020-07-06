33-річна українська співачка Настя Каменських здивувала чарівними кадрами біля сільського колодязя

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала фото п'ятирічної давності в своєму мікроблозі в Instagram, зроблені за містом.

Гаряча брюнетка на одному з кадрів позувала поруч з колодязем в білому платті з чорним принтом. Дівчина кокетливо опустила тканину на одному плечі, засвітивши пікантну деталь - на ній в той момент не було спідньої білизни. Босонога і щаслива Настя, з грайливою посмішкою, картинно прикрилася рукою від сонця, блиснувши чарівними вигинами.

"Тут відпочиває душа 😌 Гортай фото, щоб перенестися разом зі мною на 5 років тому", - підписала соковиті кадри ностальгуюча співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Взагалі не змінилася ❤️🔥 красуня!"

"Завжди треба знати, куди йдеш і не забувати звідки ти родом!) 🤗 Провінціали завжди сильніше й швидше все схоплюють на льоту!"

"Шикарна, і тоді, і зараз🔥"

"Насть, ти знаєш тобі навіть личить)"

"Сукня бомбааааа😍"

"Булочка з корицею 💕"

"Дуже затишно😃😍 обожнюю село☺️"

"Несе Галя воду...."

"Така справжня 🔥😘😍диво 😘"

"Зараза 😍"

Раніше ми повідомляли, Каменських похвалилася відпочинком за містом. Красуня була в чорній сукні з візерунками і насолоджувалася смакотою, яку для неї приготувала мати.

"В гостях у мами Настусі. Здрастуй, рідне село, як же довго мене не було", - підписала кадри Каменських.

"Така Настя ніжна і виглядає молодше ніж коли секс діва", "У тещеньки", "Настя така справжня, без штучних губ і грудей", - коментували користувачі.

Нагадаємо, довгонога Каменських влаштувала загострення пристрастей в басейні

Також Politeka писала, що засмагла Каменських похвалилася своїм квіткою у гарячому вигляді

Також Politeka повідомляла, Щаслива Каменських показала себе такою, якою її ще не бачили