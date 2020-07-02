Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников пикантным снимком под водой в бассейне, который опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, рассказывает о похудении, публикует фото с концерта и проводит онлайн-марафоны. В этот раз Настя показала летний кадр из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне, пишет Рoliteka.net.

После похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать свои новые фото, на которых она с радостью показывает изменившуюся фигуру. В бассейне Настя не только восхитила образом, но и сверкнула «лишним».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанаты тут же ответили, заявив, что звезда напоминает им русалку Ариель:

«Русалочка!», «Красота 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неё трусы слетели», «Настоящая русалка🔥🌟🔥», «Очень красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарная❤️🔥», «Настя, крутое фото 🔥👍🏻», «С завистью смотрю на плавающих людей😍 интересно, реально научиться плавать в 30 с лишним лет?🙈😭», «Привет😍😍😍», «И я хочу ❤️», «Лето🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

До этого звезда примерила асимметричный неоново-зеленый топ с одним рукавом и с молнией по диагонали, специально к тому Настя подобрала джинсовые мини-шорты. Певица также сделала необычный маникюр: ногти на одной руке накрашены белым лаком, а на другой – черным. Макияж певицы выполнен в теплых оттенках.

«Желаю всем яркой пятницы 💚⠀Какое фото больше нравится? 📷 1 или 2?», - написала Настя, тут же получив отклик пользователей.

Вот что ответили фанаты:

«2😍❤», «Обе😍❤️», «Loveee💚💚💚💚», «Ну какая крутая дамочка!», «И 1 и 2, вот так ягодка😍», «Обе👍😂💥💥💣», «Оба😍 Какая красотка💖🔥», «2 конечно)», «ярче чем ты, она уже точго не будет😻🔥».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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