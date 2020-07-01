Знаменитая украинская певица Настя Каменских восхитила нежным кадром из жаркого отдыха

Настя любит эпатировать публику, хвастаться достижениями и раскрывать секреты своего успеха. В Инстаграм певецы можно найти самые разные кадры, однако фото из отдыха поклонники любят больше всего.

В этот раз девушка поделилась ярким фото и восхитила загорелым телом с цветком на губах. Настя появилась на солнечном селфи с белым цветком на губах, а также с мокрыми темными, чуть завитыми, локонами.

«Где бы вы не были сейчас, побольше наслаждайтесь солнышком, тёплыми вечерами, прогулками и создавайте ваши незабываемые моменты! 🌅🏞 Пусть это лето подарит всем нам самые яркие и тёплые воспоминания 💛 #NKвоспоминания», - написала Каменских.

Поклонники тут же ответили:

«Ви просто чарівна🔥🤗», «Очень красивая 😍😍😍», «Мы так и останемся в Испании🇪🇦 со всей этой историей стрёмно высовывать нос за границу⛔ Мы после 17-ти лет иммиграции, до сих пор не доехали до привычных туристических мест😂🙈», «Согласна всем хорошего отдыха и солнешка❤️❤️❤️», «Воу воу...персик😘», «Идеальная😍😍», !Скучаешь по морю 🌊❤️», «Королева💋», «Кайфф, 34 сек назад😢🔥❤️❤️🔥🔥».

Стоит отметить, что во время своего похудения звезда рассказывала, как употребляла только рис, рыбу и бульоны. Сахар и соль категорически были запрещены. Затем Настя дополнила рацион биодобавками, начала есть больше овощей и разнообразила меню. Также она считала калории и месяц назад провела марафон, в котором рассказала о своем похудении и питании.

Теперь она активно поддерживает свою форму и показывает новые образы. Недавно Настя в ангельском образе поразила видом.

«Love is the answer. С любви к себе начинается любовь к окружающим. В любви ко всему, что нас окружает, лежит гармония и счастье. Только с любовью к тому, чем занимаешься, приходит успех. Любите и пусть любовь вас окрыляет. С ней нам под силу все ❤️», - написала Анастасия.

Фанаты тут же отреагировали:

«Согласна❤️❤️❤️», «Красотка😍😍😍», «Шикарная малышка, бунтарка в кожаном мини😍», «Круть❤️», «Красотка😍», «такая😍😍😍», «Ты просто куколка👍🌹🌹🌹», «Полностью согласна», «Замечательные слова», «Девушка мечты🙏❤️👍»

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть