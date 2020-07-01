Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стильный образ на прогулке

Как известно, стройная Настя Каменских любит показывать всю себя после похудения и этот раз не стал исключением. Настя поделилась ярким кадром в неожиданном "ангельском" образе.

Стоит отметить, что во время своего похудения звезда рассказывала, как употребляла только рис, рыбу и бульоны. Сахар и соль категорически были запрещены. Затем Настя дополнила рацион биодобавками, начала есть больше овощей и разнообразила меню. Также она считала калории и месяц назад провела марафон, в котором рассказала о своем похудении и питании.

Теперь она активно поддерживает свою форму и показывает новые образы. В этот раз Настя в ангельском образе поразила видом.

«Love is the answer. С любви к себе начинается любовь к окружающим. В любви ко всему, что нас окружает, лежит гармония и счастье. Только с любовью к тому, чем занимаешься, приходит успех. Любите и пусть любовь вас окрыляет. С ней нам под силу все ❤️», - написала Анастасия.

Фанаты тут же отреагировали:

«Согласна❤️❤️❤️», «Красотка😍😍😍», «Шикарная малышка, бунтарка в кожаном мини😍», «Круть❤️», «Красотка😍», «такая😍😍😍», «Ты просто куколка👍🌹🌹🌹», «Полностью согласна», «Замечательные слова», «Девушка мечты🙏❤️👍».

Не секрет, ранее график Насти был очень насыщенным, поэтому для каждого концерта ей приходилось вкладываться "по-полной" в свои образы, чтобы продолжать подогревать интерес к своим выступлениям.

Недавно в разделе Стори в Инстаграм певица представила серию коротеньких видео, сделанных прямо на выступлени вместе с девочками из подтанцовки. Певица позировала в необычном костюме, доверху укрытом блестками и с легкой укладкой на пышных волосах.

Серия кадров выглядела весьма позитивно, ведь Настя также поделилась роликом, на котором позировала одна, хвастаясь фигурой с приветливой улыбкой. Поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать, хотя ранее под похожими кадрами фанаты написали, что "им стыдно смотреть, хотя это красиво".

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть