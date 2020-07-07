Відома модель Ельза Хоск, модель Victoria’s Secret, показала сміливу фотосесію у сінника

В цей раз була красуня в штанях, топі або купальнику, а образ доповнила сорочкою, яку залишила розстебнутою. Дівчина на першому фото демонструвала свій плоский животик, а на другому вже показувала себе на тлі сінника. Красуня посміхалася і робила фотографії максимально жаркими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Це прекрасно", "Країна шикарна, завжди приголомшлива дівчина", "Чудово, Ельза", "Ого, це мій рай", "Так і просить".

Повідомлялося, що популярна модель Ельза Хоск похвалилася спокусливим нарядом на голе тіло.

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня одягла блискучий топ, який тримався на тілі за допомогою стрічок. Вниз модель одягла такого ж кольору обтягуючі штани. Красуня засвітила в спокусливих вирізах найсолодші місця: плоский животик і пружні груди.

Повідомлялося, що модель Ельза Хоск блиснула головним достоїнством у вбранні без штанів.

«Привіт підбори, давно не бачилися», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Хоск позує у вбранні без штанів, закинувши ногу за ногу.

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