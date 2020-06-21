Известная модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск предстала в соблазнительном вечернем платье
Звезда продемонстрировала идеальные изгибы на красной дорожке, передает Politeka.net. Красотка решила вспомнить время до карантина и опубликовала соответствующий снимок в своем сториз Инстаграм.
Эльза позировала в длинном черном платье с тонкими бретельками, которые обрамляли шею. Верх платья обтянул небольшую грудь, и при этом оголив нежные плечи.
Тонкие лямки наряда обтянули ребра и стройную талию, немного обнажив бедра.
Юбка наряда обтянула ягодицы и спустилась до пола, упав шлейфом внизу.
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Модель выставила ножку вперед, подчеркнув невероятные изгибы тела.
Волосы Хоск собрала в аккуратный хвостик. Красоту ее глаз подчеркнули с помощью карандаша.
В целом образ вышел не только официальным, но и очень горячим.
Пост никто не пролайкал, ведь он был обнародован в сториз, однако, вероятно, модель получила массу комплиментов в личные сообщения, ведь она этого достойна: "Само совершенство".
Напомним, Эльза Хоск предстала в прозрачном светлом платье. Наряд обтянул идеальную фигуру модели, но пикантности фото придал тот факт, что девушка не стала надевать под платье нижнее белье.
Хоск выгнулась на кровати как кошечка, в результате чего взгляд упал на ее грудь, которая выпирала через тонкую ткань.
Ранее сообщалось, что Эльза Хоск позировала в наряде без штанов, закинув ногу за ногу. На звезде красуется одна рубашка, которую она решила дополнить элегантным корсетом.
«Привет каблуки, давно не виделись», - говорится в сообщении.
Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эльза Хоск из Victoria’s Secret спустила штаны, засветив прозрачные трусики: «Бомба».
Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».