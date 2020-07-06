Російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з українською співачкою Ані Лорак, похвалився відпочинком з чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, співак відпочиває з друзями на яхті, серед яких помітили виконавця і модель Олексія Малиновського. Крім того, дітей на відпочинок не помітили.

У мережі вже давно говорять про те, що між чоловіками більш ніж дружні стосунки. Разом з тим вони досить часто показують один одного в Сторіс, чого раніше помітно не було.

Шанувальники Лазарєва не змогли що-небудь сказати, оскільки й в цей раз кадри були викинуті в Сторіс, а не на основну сторінку.

До цього повідомлялося, що Сергій Лазарєв похвалився свіжим чином з відпочинку. Співак позує в футболці й шортах, а на голові у нього красуються окуляри.

Виконавець сів на пуфі, який був на яхті. Сам він дивиться в бік, поки його "клацає" фотограф.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Хочеться ще більше таких фотографій з відпочинку..", "Хлопець молодий. Завидний. Красень завзятий. Коханий", "Красивий як завжди..тільки футболка звичайно зайва", "Сергій Лазарєв - найкращий співак у світі!", "Дивлюся ваші сторіс, ви там такий класний", "Даа, сьогодні на море чудово!!!", "Ляпота".

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