Знаменитая артиска Ани Лорак показала подросшую дочь на семейном празднике близкого друга и коллеги Филлипа Киркорова

Так, два дня назад сын Филиппа Киркорова Мартин отпраздновал свой день рождения - ему исполнилось восемь лет. В честь этого праздника звездный родитель устроил настоящую вечеринку для детей и их родителей.

На вечеринке появились Ани Лорак, Яна Рудковская, Тимати, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая и другие знаменитости вместе со своими малышами. Отметилась и Каролина во время празднования на берегу реки, где был накрыт большой стол.

Ани Лорак на своей странице в Инстаграм выставила фото с вечеринки и поблагодарила Киркорова, а также похвасталась дочерью в новом имидже:

"Это был незабываемый вечер! С Днем рождения, наш дорогой Мартин! Здоровья и успехов во всем! Спасибо за праздник, счастливый папа!", - написала Лорак.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Какие красивые 😍❤️», «Самые лучшие😍❤️», «Красивая девочка, папина принцесса 🌷», «Любимые девочки💋 Сонечка уже такая взрослая😍 вся в мамочку😘❤», «Сонечка красотка!❤», «Классные 🤩🌸», «Лучшие😍», «Мамина принцеса ❤️❤️❤️», «Второе фото с дочей вообщее такое милое😍😍😍😍 Такие красотки😍❤️😘 Каролиночка счастья и здоровья Вам с Сонечкой❤️😘», «Самые лучшие😍😍», «Красивые родители, красивые детки ❤️ Пусть Боженька даст вам всем счастья и здоровья т хранит ваши семьи ❤️», «Прекрасные зайчики 😍».

Не секрет, что Каролина любит хвастаться своими фото со съемок, поражать образами в модных нарядах и получать комплименты. Кадры из жизни и подготовки к концертам звезда показывает крайне редко, ведь очень часто Каролина получает крайне недовольные отзывы от комментаторов, так как им не по душе изменившаяся после пластики внешность звезды.

Недавно также в разделе Стори в Инстаграм звезда показала два кадра, которыми поделилась специально для того, чтобы поздравить коллег и товарищей с празндиком - днем рождения. При этом изначально звезда показала кадр, на котором выглядела гораздо моложе, то есть, сделанный несколько лет назад.

Затем звезда поделилась уже новым фото, сделанным с коллегой перед концертом не так давно. Примечательно, что разница между Каролиной в молодости и теперь очень заметна, ведь не так давно дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок. Фанаты после заявлений косметологов были лаконичны, отмечая, что "что с ней стало, звезду вообще не узнать".

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