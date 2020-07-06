Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала ніжний образ не виходячи зі спальні

На фото Нур показує себе в накидці, яку спустила, щоб звільнити ногу. Красуня сиділа на ліжку і пестила свою шкіру. Дівчина волосся вирішила залишити зібраними в хвіст, поки ніжилася на білих простирадлах.Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Простий, крихкий, елегантний, кланяюся, як він заповнюється", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Яка краса", "Ти завжди прекрасна", "Я люблю тебе, так красиво", "Квіткова жінка", "З любов'ю з Узбекистану", "Ти прекрасна, я кохаю тебе сильно", "Яка квіточка", "Краще Роксолани".

Раніше ми повідомляли, що 39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу похвалилася ідеальною фігурою.

На кадрах вона позує в крислатому капелюсі з розпущеними волоссям і сдельном чорному купальнику асиметричного крою.

В режимі сповільненої зйомки актриса повертає голову, і її волосся розвівалися на вітрі.

Повідомлялося, що відома акторка Нур Феттахоглу показала надзвичайно ніжний образ без зайвого одягу.

На фото Нур позує в чоботях і чорному пеньюарі. Красуня доповнила свій лук плащем, який був розстебнутий, щоб нічого не прикрити.

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