39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", изумила идеальной фигурой
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором позировала в лучах заходящего солнца на берегу реки.
Актриса предстала в темном бикини и желтой длинной юбке из очень тонкой ткани - так, что просвечиваются все ее соблазнительные изгибы.
Нур подняла руки вверх, ухватившись за распущенные волосы. Невозможно не обратить внимание на ее плоский животик, нежные линии которого так и манят взглянуть еще раз - "Хюррем лопнет от зависти".
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Напомним, Феттахоглу сыграла первую жену султана - Махидевран Султан - в сериале "Великолепный век". Эта роль принесла ей звездную славу - в частности, фотография Нур появилась на обложке журнала «Elele». В основе сериала лежат реальные события, которые происходят во времена правления Султана Сулеймана Великолепного.
Ранее мы сообщали, Нур обрадовала поклонников ярким фото, на котором позировала в кожаной курточке с необычным поясом-подтяжкой, а тажке красном берете. Актриса расположилась в листьях пальмы, засунув руки в карманы.
"В глазах .... ❤️ вся моя капризность..... также @uguralevyilmazhairdsgn удачи тебе❤️", - подписала кадр звезда.
"махидевран красотка ❤️😍"; "Королева 🔥"; "Ты так красива, детк❤️"; "красавица махидавран мы тебя так любим love ️ ♥ ️😘"; "Я думаю, королева красоты"; "Как удачно выбрала место", - отреагировали пользователи в комментариях.
Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.
Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".