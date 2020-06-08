С этого ракурса особенно хороша

39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", изумила идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором позировала в лучах заходящего солнца на берегу реки.

Актриса предстала в темном бикини и желтой длинной юбке из очень тонкой ткани - так, что просвечиваются все ее соблазнительные изгибы.

Нур подняла руки вверх, ухватившись за распущенные волосы. Невозможно не обратить внимание на ее плоский животик, нежные линии которого так и манят взглянуть еще раз - "Хюррем лопнет от зависти".

Напомним, Феттахоглу сыграла первую жену султана - Махидевран Султан - в сериале "Великолепный век". Эта роль принесла ей звездную славу - в частности, фотография Нур появилась на обложке журнала «Elele». В основе сериала лежат реальные события, которые происходят во времена правления Султана Сулеймана Великолепного.

Ранее мы сообщали, Нур обрадовала поклонников ярким фото, на котором позировала в кожаной курточке с необычным поясом-подтяжкой, а тажке красном берете. Актриса расположилась в листьях пальмы, засунув руки в карманы.

"В глазах .... ❤️ вся моя капризность..... также @uguralevyilmazhairdsgn удачи тебе❤️", - подписала кадр звезда.

"махидевран красотка ❤️😍"; "Королева 🔥"; "Ты так красива, детк❤️"; "красавица махидавран мы тебя так любим love ️ ♥ ️😘"; "Я думаю, королева красоты"; "Как удачно выбрала место", - отреагировали пользователи в комментариях.

Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".