Курс валют в Україні 7 липня розірве гривню, долар і євро кинуться в різні боки

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар подешевшає відразу на кілька гривень: -4,47. До середини минулого дня долар подорожчав на кілька копійок, однак потім його «дотиснула» гривня: за станом на 12:00 він торгувався за 2717,25 грн.

А от євро навпаки, вирішить набрати по максимуму: +21,57.

Так, Національний банк встановив наступний курс валют:

100 доларів – 2712,69 грн

100 євро – 3072,26 грн

Водночас російський рубль і далі буде лежати практично на саме дно: 3,8046 грн за російських рублів.

До цього повідомлялося, що гривня на краю економічної кризи й може впасти в будь-який момент. А відставка Смолія з Нацбанку лише сприяє цьому.

Вже два місяці гривня стабільно трималася в діапазоні 26-27 за долар, і перетнула психологічну позначку після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Як прогнозують експерти, українці зможуть обміняти долар до 10 липня в банках за курсом 26,70-27,50 стосовно гривні, і дають такий широкий коридор з-за нестабільності національної валюти.

Але в умовах економічної кризи, який тільки наростає і з-за епідемії китайського вірусу, курс долара остаточно розвалиться. У МВФ припустили, що курс нацвалюти може піднятися до позначки в 30 грн/$.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

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