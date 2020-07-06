Гривна в условиях экономического кризиса рано или поздно рухнет, и отставка Якова Смолия этому может поспособствовать

Об этом пишет портал 24.

Уже два месяца гривна стабильно держалась в диапазоне 26-27 за доллар, и пересекла психологическую отметку после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Как прогнозируют эксперты, украинцы смогут обменять доллар до 10 июля в банках по курсу 26,70-27,50 по отношению к гривне, и дают такой широкий коридор из-за нестабильности национальной валюты.

Но в условиях экономического кризиса, который только нарастает и из-за эпидемии китайского вируса, курс доллара окончательно рухнет. В МВФ предположили, что курс нацвалюты может подняться до отметки в 30 грн/$.

На фоне отставки Смолия и прекращения поступления инвестиций гривна начала падать, но этот процесс может быть кратковременным при условии, если новый председатль НБУ даст понять, что независимость этого органа никуда не делась.

Украинцы же вяло отреагировали на отставку Смолия и не побежали массово скупать доллар, поскольку у них уже нет тех сбережений, которые они могут менять на американскую валюту.

А на курс доллара могут повлиять "Нафтогаз" и НБУ при условии, если газовый монополист не будет скупать валюту, а регулятор, наоборот, продолжил продавать доллар на этой неделе.

Также украинцы могут заработать на продаже валюты, которую сейчас лихорадит. По словам эксперта Александра Охрименко, это выгодно делать тем, кто приобретал доллар зимой по низкому курсу.

"Если зафиксировать прибыль, то сейчас на каждом долларе можно заработать от 2,5 до 3,7 грн в зависимости от времени покупки – в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе", – цитирует эксперта издание Сегодня.

Что касается курса доллара на сегодня, 6 июля, то он получил серьезный удар от НБУ за выходные.

За выходные стодолларовая купюра потеряла 0,85 гривны. А евро пошел еще дальше: упал на 15,25 гривен.

Национальный регулятор на сегодня, 6 июля, установил следующий курс валют:

Сто долларов – 2717,16 гривен

Сто евро – 3050,69 гривен

Доллар может начать активно отыгрываться, поскольку в последний день торгов к полудню валюта поднялась до 27,1986 гривен за «вечнозеленый».

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев