Нова кохана телеведучого Володимира Остапчука показала сміливий образ і розповіла про свою філософію

На фото Христина (так звати дівчину) показала себе в білій накидці і червоному купальнику. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а сама усміхалася, поки стояла за пультом DJ у відомому готелі Одеси. Кохана Остапчука підняла руки і демонструвала поки ще скромний загар. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Яким буде саундтрек Вашого життя - вирішувати тільки Вам!" - написала Крістіна.

Фанати не встигли написати багато компліментів, але поставили майже 500 лайків, але так і хочеться сказати: "Володимир щасливчик".

Повідомлялося, що український телеведучий Володимир Остапчук опублікував спільне відео з новою коханою.

"Любов", - коротко він підписав свій пост, при цьому тэгнув свою кохану Христину Гірник.

На кадрах пара виконала жаркий танець (телеведучий не забув, чого його навчили на "Танцях з зірками") прямо в парку.

Повідомлялося, що 35-річний український телеведучий Володимир Остапчук не так давно показав свою нову кохану - дівчині вдалося підкорити Instagram.

Не так давно зірка вирішила провести спеціальну зустріч з фанатами і здивувала стильним образом. При цьому на стильному вечорі засвітився і коханий дівчини.

Нагадаємо, підпилий Остапчук в плавках дав волю своєму "бальнику"

А ще Politeka писала, що Остапчук показав нову кохану в широкому одязі і заговорив про поповнення

Також Politeka повідомляла, що Остапчук похвалився апетитними формами нової коханої



