"Что то за чудик"

35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук растрогал сеть

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показал, как проводит время в День отца с 2-летним сыном Эваном-Александром и 7-летней дочкой Эмилией (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Владимир удивил внешностью - малыши хорошенько над ним поработали - на голове у него заколки, а на шее бусы. Остапчук со "страдающим" выражением лица сидит на диване, пока сын пытается стянуть с него ожерелье. В кадр попала и его дочь, которая улыбалась, наблюдая за всем происходящим.

"Папа, это когда ты для детей и принц, и принцесса одновременно 😜", - подписал забавное видео ведущий.

Пользователи кинулись комментировать пост, умиляясь картинкой:

"Класс!!!Папа может все что угодно!"

"Профессия выбрана - стилисты 🤗"

"Папа красавчик )"

"Это суперрр, это прекрасно! 🔥"

"Это так мило со стороны 😂💞 главное, что папа разрешает детям быть детьми) потом будет что вспомнить 😉"

"Ни одна женщина в мире мной не будет командовать !" - "Папа, сиди смирно !!!"

"Что то за чудик"

Ранее мы сообщали, Остапчук выставил в Инстаграм архивное фото с возлюбленной на фоне Эйфелевой башни (у звезды новые отношения после тяжелого развода с матерью детей). Владимир схватил любовницу за "мягкое место" и приподнял. Ведущий сопроводил фото стихами, в которых выразил нежелание идти на поводу у поклонников и заявил, что хочет жить свободно и не намерен спрашивать разрешения на любовь.

"Очень рада, что вы счастливы😍😘❤️ фотки кайф🔥🔥🔥"; "Она копия первой жены, извините"; "Берегите любовь, это так необходимо!)🌻🌻🌻"; "Вы очень красивая пара, люблю вас", - отреагировали в сети.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".