Відома модель Памела Андерсон показала свіжий образ у відвертому вбранні
На фото Памела позувала у світлому купальнику, який практично не прикрив груди дівчини. Андерсон вигнулась для більш спокусливого фото, а сама взялася за волосся, які у неї були розпущені. Зірка дивилася в камеру, демонструючи макіяж, який можна помітити, незважаючи на чорно-білий кадр. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон продовжує радувати шанувальників яскравими знімками в бікіні.
У себе в Instagram модель опублікувала чергове архівне фото, на якому постала в дуже спокусливій образі. Красуня була одягнена в купальник. Судячи з усього, вона знаходилася на пляжі, так як повністю була забруднена в піску.
Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала, як розважається у квартирі з голими стінами.
На фото Памела позує в білому платті, але без білизни, яке зірка не дуже любить носити. Андерсон доповнила образ підборами, а сама стояла біля цегляної стіни. Красуня задерла сукню, показуючи свої ідеальні ноги максимально, на скільки може.
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