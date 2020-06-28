Известная американская актриса Памела Андерсон соблазнила изгибами в одном белье

Звезда каждый раз поражает новыми или архивными откровенными фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В одном из последних черно-белых снимков красотка предстала практически обнаженной.

На фото модель позировала на кровати в лифчике, который приспустила с плеч. Также звезда была в крохотных трусиках, которые она также немного приспустила. Фото получилось очень жарким и смелым.

Бесстыдница повернулась на живот, облокотилась о руки. Она закинула длинные волосы назад за спину и страстно посмотрела в камеру. При этом губы ее были приоткрыты.

Стоит отметить, что если присмотреться к снимку, то виден сапог на ножке. У обуви были толстые каблуки.

Фото не получило много лайков и комментариев, ведь было обнародован в Инстаграм. Возможно пользователи сети написали модели массу комплиментов в личные сообщения.

Напомним, Памела Андерсон позировала в белом платье, походящем на ночнушку.

Огромное декольте дало насладиться видами на пышную грудь, которая едва не выпрыгивала из него.

Тонкая ткань натянулась на пышных прелестях, что делало образ распутнее.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон предстала в маленьком сарафане, который еле прикрывал бедра красавицы. Звезда легла на траву и расставила руки в бок, а ноги сложила ровно.

Звезда голову повернула от камеры, показывая свои светлые волосы. Фотограф снял красотку сверху и на снимке можно легко оценить длинные ноги модели, которая не стеснялась их показать.

Напомним, необузданная Памела Андерсон устроила шоу, сбросив с себя лифчик

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