«Ревизор» всея Украины Ольга Фреймут порадовала фанатов новой фотографией и поразмышляла на тему своего возраста

На своей странице в Instagram известная телеведущая и автор книг по этикету Ольга Фреймут рассказала, как должна вести себя каждая женщина в 38 лет, передает Politeka.net.

Свою публикацию она проиллюстрировала новым фото, на котором запечатлена в голубой майке, черной юбке и солнцезащитных очках.

Снимок сделан в Киеве во время водной прогулке на катере по Днепру.

По мнению Ольги, когда тебе 38, то юбка до пят больше не добавляет загадочности, а скорее возраста.

«Люди делают комплименты твоей дочери. А потом уже и тебе из вежливости. На вечеринках у бассейна твои ровесницы в сарафанах, а не в купальниках. А те, которые смелые и зашли в воду, выше плеч неподнимаемые. Или сидят в воде, пока не засмеркается», - написала телезвезда.

Но в тоже время Фреймут убеждена, что 38 лет тоже есть свои прелести.

«Ты наконец увлекаешься собой, знаешь, чего хочешь.Ты видишь, как с годами выросла в своих глазах. И ты собой наконец гордишься», - отметила она.

Пользователи сети тут же отреагировали на новую публикацию, обратив внимание, что Ольга не выглядит на свои года.

«Вы великолепно выглядите! 😍❤️👏 Никогда бы не дала Вам 38 😍», «Когда мне 38 я катаюсь на самокатах вместе с детьми,ношу шорты и кайфую от своего возраста. Чего многим и желаю😉♥️», «Вы прекрасно выглядите», «Работа над собой, это всегда труд, но это того стоит. 😊»,- пишут люди.

Напомним, известная блондинка Фреймут свела с ума красотой на пляже: "Решила не останавливаться...".

Также Politeka писала, что Фреймут на вокзале поразила внешним видом в обычной жизни.

А еще Politeka сообщала, что Ольга Фреймут напугала украинцев новой внешностью, сеть кипит.