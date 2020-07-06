Пишногруда вокалістка популярної групи KAZKA Олександра Зарицька влаштувала макіяжну вечірку

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому вона і українська співачка Jerry Heil позують перед дзеркалом з дуже яскравим макіяжем, передає Politeka.net. У Джеррі на щоках нанесені блискітки, а брови пофарбовані в яскравий колір. А ось Зарицька вирішила піти далі і перетворила себе на цього клоуна. Її щоки були червоними, на очах переливалося відразу кілька яскравих кольорів, а доповнювали всю цю красу блискітки.

«Друзі! Круті новини! Скоро буде нове б'юті відео з найяскравішою співачкою України! Вгадайте тему мейку!», - підписала фото зірка.

За годину пост зібрав більше 2 тисяч лайків. В коментарях Зарицька отримала декілька відгуків.

«Похід на Марш рівності? Або щось в цьому роді?», «А зі мною макіяж коли?», «Може краще спільну пісню?» «Вогонь», «Японський мейк», «Красуні», «Тема - максимум яскравості, або мейк в стилі веселки», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька стала жертвою шахраїв. Обличчя дівчини використовували для реклами засобів для схуднення. Дівчина підкреслила, що ніколи не рекламувала нічого подібного і закликала шанувальників не вірити рекламі в мережі.

Нагадаємо, що пишногруда красуня KAZKA кардинально змінила зовнішність: «Вилита Тіна Кароль».

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