Такою її ще не бачили

Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, змінила імідж

Як передає Politeka.net, свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку красуня була яскраво нафарбована: вона використала рожеві блискучі тіні та рожевий блиск для губ. Волосся Олександри було ніжного рожевого кольору. Швидше за все, це перука, але не виключено, що дівчина зважилася на сміливі експерименти із зовнішністю.

За годину пост Зарицької зібрав майже 2 тисячі лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Вау», «Смак», «Мило», «Красуня», «Королева», «Пасує», «Вилита Тіна Кароль», «Солодка цукерка», «Яка краса», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька сфотографувала себе крупним планом. Співачка зробила собі яскравий макіяж: нафарбувала рожевим очі, а губи підкреслила бордовим. Варто відзначити, що співачка часто знімає тільки своє обличчя, ймовірно, переживаючи через свою фігуру.

Крім цього, нещодавно Зарицька поділилася фото, на якому у всій красі представила свої пишні груди. Красуня поділилася кадром зі зйомок кліпу, де вона була одягнена в розкішну сукню з глибоким декольте. Варто відзначити, що пишні груди Зарицької буквально випригували з сукні.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька без одягу спокусила не тільки поглядом: "Бомба".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька наплювала на комплекси і показала величезне декольте у всій красі: соковиті фото.

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька розійшлася, влаштувавши дикі танці в трусах, вибухове відео.