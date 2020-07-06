Відома українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняної Кардаш'ян, показала сміливий образ, похвалившись фанатам

На фото Альона позує в білому прозорому боді, сидячи на килимі біля дивана. Красуня пограла своїми соковитими формами перед камерою, демонструючи найцікавіше. Омович знімала себе на телефон у дзеркало і не соромилася показати всю себе. Кадри вийшли дуже гарячими і холодними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Це взагалі нормально, що мене збуджують ці цицьки", "Однозначно перша", "Вогонь, гармата, петарда, феєрверк", "Дуже красива раскрепосщенная дівчинка, наряд 2", "Мені найбільше сподобалося білизну під номером 3 - жовта білизна: дуже спокуслива, фігурка просто клас, такі розкішні груди", "оу, та все відмінно підходить, але жовтенька вогонь", "Груди просто відвал голови, як же красиво".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович похвалилася пишними формами.

На фото Омович позує в жовтому платті і спокусливо нагнулася, демонструючи велику груди.

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