Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала смелый образ

На фото красотка позирует в красном платье в горошек и черных трусиках. Омович спустила платье на плечи и показала новую грудь без белья, которую можно хорошо рассмотреть. Алена дополнила образ смелым мейкапом, а сама сидела на лужайке среди деревьев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкокй на страничку знаменитости.

"Ягодки или клубнички", - подписала фото красавица.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не лучше ли вообще голой ходить", "Земляничка это же очевидно)))", "Красивая очень-очень", "У тебя на красном платье рассыпаны мелкие белые горошины как будто семечки на спелой лесной землянике", "Ещё хочется добавить!! Этот образ более всего тебе идёт) изысканно романтичен и с ним ты женственная и по настоящему очаровательна".

Ранее мы сообщали, что известная киевская модель Алена Омович засветила свои «дыньки» во всей красе.

Красотка выбрала для прогулки на улице черный комбинезон, который максимально обтянул ее идеальную фигуру. Новая грудь Омович, которую она недавно увеличила при помощи пластической операции, едва не вывалилась из глубокого декольте. Красотка стояла на улице и позировала на камеру.

Напомним, украинская Кардашьян вывалила напоказ достоинство в красном белье, видно все

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян похвасталась результатами пластики в микро купальнике

Также Politeka сообщала, что модель Алена Омович оседлала железного коня, устроив жаркие скачки на воде



