Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Кардашьян, засветила свою грудь во всей красе

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была одета в красное платье с глубоким вырезом. Под них она надела красного цвета белье, которое засветила на фото. Видно, что фото было сделано еще до того, как Омович в третий раз увеличила себе грудь. При этом ее грудь все равно выглядит невероятно большой.

«Я и моя любимая еда. А какое у вас любимое блюдо?», - подписала фото модель.

За час ее снимок собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Очень красиво вышло», «Как я завидую людям, которые любят сырники и каши», «Глазки выразительнее :) ну и сейчас очень даже хорошо)», «Любимое блюдо - это ты», «Реально на Кардашьян теперь походишь», «вы сделали столько операций и все равно накладываете маски на лицо?))», «Сначала подумал мельком, что это Ким Кардашьян, но увидев сырники всё стало на свои места», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович засветила свои упругие ягодицы. Красотка задрала шорты, чтобы во всей красе показать свою «пятую точку». Судя по всему, Омович решила не надевать белья, едва не засветив самое интимное.

Напомним, что Омович в черных кружевах повеселилась прямо на полу: "Зажигай, малышка".

Как сообщала Politeka, Омович похвасталась результатами пластики в микро купальнике: «Как круто выглядит».

Также Politeka писала, что Омович оседлала железного коня, устроив жаркие скачки на воде: "Ракета!".