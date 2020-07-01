Уже не может остановиться

Украинская модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, показала свою фигуру во всей красе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм фото в купальнике. Это фото, сделанное уже после того, как модель в третий раз увеличила грудь. Недавно девушка призналась, что перенесла очередную пластическую операцию, серьезно увеличив размер грудных имплантов. Результаты операции Омович без стеснения продемонстрировала поклонникам.

Стоит отметить, что в миниатюрном розовом купальнике ее новая грудь выглядит восхитительно. Поклонники модели стали делать ей комплименты, отмечая серьезную разницу.

«Новые цвета купальников. Обожаю. А главное они так идеально садятся», - подписала красотка серию фото, на которых можно рассмотреть все ее достоинства.

За 40 минут пост модели собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях ей написали массу отзывов.

«Эта грудь просто нереальная, если ее сравнивать с тем что было», «очень идёт! Прям мультик. Роскошно!», «Грудь очень большая на такое хрупкое телосложение», «И везде талия сужена», «Не грудь, а бидоны», «Как круто грудь выглядит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович поразила фото в нижнем белье. Красотка засветила свою новую грудь, подчеркнув ее черным кружевом.

Напомним, что Омович едва не разорвала топик своей новой грудью: "Трещит по швам".

Также Politeka писала, что модель Алена Омович оседлала железного коня, устроив жаркие скачки на воде: "Ракета!".

А еще Politeka сообщала, что Омович приподняла шортики и сверкнула упругостями без белья: "Дух захватывает!".