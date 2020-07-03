Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, засветила свои «дыньки» во всей красе

Свежее фото модель опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка выбрала для прогулки на улице черный комбинезон, который максимально обтянул ее идеальную фигуру. Новая грудь Омович, которую она недавно увеличила при помощи пластической операции, едва не вывалилась из глубокого декольте. Красотка стояла на улице и позировала на камеру. Видно, что перед публикацией над фото поработали в фотошопе.

«Выгуливаю новый бесшовный комбез…P.S. Это фото мне нравится больше», - подписала снимок Омович, объяснив причину удаления предыдущего поста.

Всего за 10 минут пост красотки собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Но еще больше в комментариях было слов критики. Модель раскритиковали за чрезмерную увлеченность фотошопом.

«Ты супер, Комбез тоже», «Зачем так талию фотошопить? И так красивая фигура, этот фш все портит», «Вот это у тебя развал паровоз проскочит между ног», «Тихий ужас», «Афигеные глаза и талия бомба», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала с новой грудью в красном закрытом купальнике.

Напомним, что Омович приподняла шортики и сверкнула упругостями без белья: "Дух захватывает!".

Как сообщала Politeka, Омович вывалила напоказ достоинство в красном белье, видно все: с такой не соскучишься.

Также Politeka писала, что Омович похвасталась результатами пластики в микро купальнике: «Как круто выглядит».