Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе в сміливому образі через спеку

На кадрах Ольга стоїть в тапках і купальнику на даху однієї з висоток Москви. Після цього вона вже себе показала в топі і шортах, а останній йобраз був у чорній футболці. Все б нічого, але фанати знайшли дуже багато схожості з роликами від Насті Івлєєвой. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну що, мої хороші, доброго ранку. Вриваємося в новий тиждень. У Москві Спека - ловіть мій настрій .

Які плани?", - написала Бузова.

Фанати подивилися відео майже 2 мільйони разів і написали безліч коментарів:

"Можна ж щось своє придумати, а не за Івлєєвой копіювати...", " Івлєєва покинула чат))))", " Івлєєвої привіт", "Навіщо повторювати всі за Настею", "У Івлєєвої переходи краще", "Вибачте, Івлєєва з Аліка?", "Непоганий закос під Івлєєву", " Івлєєва 2.0", "Жалюгідна породия на Івлєєву".

Повідомлялося, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова помирилася з сестрою після тривалого конфлікту.

Про це свідчить загальне фото на сторінці знаменитості в Instagram. Красуня поділилася знімком, на якому сиділа поруч з сестрою Анною і ще однією жінкою. Всі дівчата були нафарбовані і гарно одягнені.

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