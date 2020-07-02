34-летняя российская телеведущая и певица Ольга Бузова порадовала публику сочным кадром с двумя красотками

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в зеленой майке и голубых джинсах (или шортиках, разглядеть точнее невозможно).

Улыбающаяся Бузова держала на руках двух свои любимиц: собачек породы йоркширский терьер и шпиц. Судя по бантикам и стразикам на ушках, обе девочки.

"Сегодня весь мир отмечает Международный день собак🐶 Я не могу представить свою жизнь без моих любимых хвостиков и мокрых носов 😍😍😍 «Преданней собаки нету существа». Всех моих, у кого есть питомцы, с праздником 😘🐶🐶 @evachelsi__ пуговки мои любимые ❤️", - подписала это милое фото Бузова.

Пользователи кинулись обсуждать песиков, а также внешность знаменитости:

"Челси такая булка🤣🥰"

"Что с лицом?"

"Я помню эту песню "Ласковей собаки, веселей собаки нету существа " 💖 С праздником всех собачников 🔥👍"

"у шпица щеки офигенные)))))"

"Почему у неё на этом фото лицо широкое???? Мастер фотошопа?"

"Уровень мимишности этого фото зашкаливает 😍"

"Булочки 😍❤️"

Ранее мы сообщали, томная Ольга взбудоражила пленительным фото. Девушка сидела в плетеном кресле, прикрывшись огромным букетом. Сложилось впечатление, что красотка избавилась от одежды ради этого вкусного снимка. Сквозь цветы виднеется соблазнительный силуэт, за который цепляется взгляд.

"как конфетку дали)))", "Давид задаривает Ольгу букетами. Не единожды по 3 букета на неделе дарил. Молодец, знает как она радуется им...", "Такая же красивая как эти цветы прям не различить 😍", "Обожаю тебя", "Милашка❤️", "Прям как голая, и платье из цветов", - отреагировали пользователи.

Напомним, что эпатажная Бузова украсила бюст камнями и посветила прелестями у всех на глазах: «Кайф».

Также Politeka писала, что игривая Бузова сверкнула шелковым телом в распутном мини и сапогах: "Сногсшибательна".