Популярна актриса українського походження Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі «Свати», вразила красою на архівних матеріалах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт знаменитості в Instagram.
«В молодості... Впызнали?», - сказано в підписі до фото.
У коментарях користувачі відзначили, що це кадр фільму "Літня поїздка до моря" 1978 року.
«Упізнали, звичайно. Гарненька така. Роки не владні, але ваша харизма при вас і залишилася», «Валюха наша Улюблена!!!», «Яка красуня! Так і зараз виглядає дуже добре!», «З роками все красивіше і красивіше», «Ось це оченята», «Вау😍 яка ви красива😍 ви з кожним роком все красивіше і красивіше», - пишуть в коментарях. Так, така красуня серіального Івана Будько і в підметки не годиться.
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Зазначимо, фанатів серіалу «Свати» чекає сюрприз у сьомому сезоні, зйомки якого довелося призупинити через пандемії.
Автори серіалу вирішили показати глядачам персонажів в молодості. Для цього Івану і Валюхе Будько підшукали їх молоді копії. З якщо з Іваном було простіше: там на роль його в молодості ідеально підійшов старший син Федора Добронравова Віктор, то ось з молодою Валюхой справи були гірші. Проте після довгих пошуків молоду копію Валюхи все-таки знайшли. Нею виявилася 30-річна актриса Дарина Рибак.
Нагадаємо, що Тетяна Кравченко засвітилася з відомою актрисою: «Сестри».
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