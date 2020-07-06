Популярна актриса українського походження Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі «Свати», вразила красою на архівних матеріалах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт знаменитості в Instagram.

«В молодості... Впызнали?», - сказано в підписі до фото.

У коментарях користувачі відзначили, що це кадр фільму "Літня поїздка до моря" 1978 року.

«Упізнали, звичайно. Гарненька така. Роки не владні, але ваша харизма при вас і залишилася», «Валюха наша Улюблена!!!», «Яка красуня! Так і зараз виглядає дуже добре!», «З роками все красивіше і красивіше», «Ось це оченята», «Вау😍 яка ви красива😍 ви з кожним роком все красивіше і красивіше», - пишуть в коментарях. Так, така красуня серіального Івана Будько і в підметки не годиться.

Зазначимо, фанатів серіалу «Свати» чекає сюрприз у сьомому сезоні, зйомки якого довелося призупинити через пандемії.

Автори серіалу вирішили показати глядачам персонажів в молодості. Для цього Івану і Валюхе Будько підшукали їх молоді копії. З якщо з Іваном було простіше: там на роль його в молодості ідеально підійшов старший син Федора Добронравова Віктор, то ось з молодою Валюхой справи були гірші. Проте після довгих пошуків молоду копію Валюхи все-таки знайшли. Нею виявилася 30-річна актриса Дарина Рибак.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко засвітилася з відомою актрисою: «Сестри».

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