Експерти вирішили розкрити українцям всі нюанси підвищення мінімальної зарплати, виявляється, що радіти і нема чого

Так, аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак попереджає, що зростання виплат в даному випадку є формальністю, доходи українців від цього ніяк не виростуть, пише КП.

За словами експерта, для кожного окремо взятого українця підвищення рівня мінімальної заробітної плати на 5,8%, або на 277 гривень особливо ні на що не вплине.

Якщо перевести суму підвищення в долари, то сума вийде абсолютно смішною. Виходить, що мінімальну зарплату піднімуть лише на 10 доларів.

За нинішніми цінами українець, який отримує "мінімалку", витратить на базову продуктову корзину більше 40% цієї суми. І це в черговий раз говорить про те, що міра – формальна, купівельна спроможність населення збережеться низькою.

Більш того економісти заявляють, що підстав для зростання мінімальної зарплати за рік на 38% (з нинішніх 4723 до 6500 грн) просто немає і бути не може.

Нагадав, план підвищення мінімалки був затверджений на засіданні уряду в середу, 1 липня. Все буде проходити в кілька етапів. Перше підвищення заплановано вже на вересень 2020 року.

Так, згідно затвердженого графіку, 1 вересня мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тисяч гривень (на даний момент мінімалка становить 4,723 гривні).

На 2021 рік заплановано більше істотне підвищення. З січня зарплату хочуть підвищити до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисячі. За рік вона зросте більш, ніж на 1700 гривень.

При цьому економісти вже попереджали, що таке невиправдано висока і різке підняття "мінімалки" може призвести до:

підвищення податкового навантаження на малого роботодавця або підприємця;

необхідність звільнення частини персоналу або їх переведення на часткову зайнятість, у гіршому випадку – перехід на неформальну зайнятість;

зниження конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу, як по відношенню до великим компаніям, так і до альтернативної імпортної продукції;

збільшення соціальної напруженості в країні.

Нагадаємо, що підвищення зарплат стане ударом для українців, є важливий нюанс: "Нинішні 6,5 тисяч будуть...".

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