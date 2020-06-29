Как известно, в Украине собрались в три этапа увеличить минимальную зарплату с 4 723 до 6 500 гривен

Ситуацию комментируют народные депутаты. Одни уверены, что не стоит останавливаться на отметке в 6,5 тыс. гривен, с тем, чтобы повысить минималку еще больше. Другие предупреждают об инфляции.

Так, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что этого роста недостаточно, мол, "хотелось бы увидеть несколько иную сумму".

По словам нардепа, весна и лето следующего года станут показателем того, что решат украинцы - оставаться на родине с достойным заработком или же выезжать за границу. Камельчук выразил мнение, что в июле 2021 года нынешние 6,5 тыс. гривен будут пересмотрены в сторону увеличения.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник озвучил размер зарплаты, при котором населению не будет хотеться покидать пределы страны в поисках лучшего заработка. Это 18 тыс. гривен.

Коллега Камельчука из партии "Голос" Ярослав Юрчишин полагает, что существенное повышение минималки приведет к увеличению дефицита госбюджета.

"Поднимать минималку необходимо, но есть определенный нюанс: сможет ли бюджет позволить поднять, с тем, чтобы правительство не спровоцировало инфляцию, которая съест это повышение минималки... Сейчас в госбюджете заложено 300 млрд грн долга, вероятно увеличение еще на 100 млрд грн. И тогда придется гасить дыры в бюджете печатанием средств. Печать средств - это обесценивание минималки. И нынешние 6,5 тыс. грн будут стоить значительно меньше", - парировал Юрчишин.

Ранее мы сообщали, безработных украинцев пригрозили лишить пособий. По информации пресс-центра Госслужбы занятости, статус безработного не только дает права, но и накладывает на льготников определенные ограничения.

Так, за несоблюдение некоторых правил с украинцев могут взыскать уже выплаченные деньги или даже привлечь к уголовной ответственности.



В частности, безработные должны в обязательном порядке уведомить Госслужбу занятости, в случае получения работы, подписания гражданско-правового договора о выполнении работ или предоставлении услуг, а также открытия собственного бизнеса.

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