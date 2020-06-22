Украинцев предупредили об изменении процедуры назначения пенсии, теперь она будет производиться автоматически

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

«Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами», - говорится в сообщении.

Уточняется, что использования услуги необходимо: заполнить атрибуты анкеты-заявления; приложить скан-копии документов, подписать анкету-заявление КЭП; отправить её в территориальный орган Пенсионного фонда.

На данный момент заявления подали уже 356 будущих украинских пенсионеров.

До этого мы писали, что в пенсионном фонде Украины предлагают два варианта решения проблемы с нехваткой необходимого стажа для выхода на заслуженный отдых.

В результате пенсионной реформы, примерно 45% украинцев будут вынуждены работать до 65 лет, а то и больше, чтобы набрать необходимый стаж. Как решение, ПФУ предлагает населению "докупить" недостающий стаж.

Для тех, кому осталось до пенсии немного, советуют заключить договор с Пенсионным фондом о покупке стажа. Один год такового обойдется в 24 тысячи 900 гривен. Расчет ведется по формуле: минимальная зарплата умножается на 22%, затем еще на два, что по состоянию на сегодня составляет 2 078 грн. С каждым повышением минималки нужно делать перерасчет.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот.

Также Politeka писала, что размер пенсий внезапно изменился из-за карантина, заявление ПФУ: кто получит больше денег