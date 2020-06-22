Расходы на зарплаты суммарно увеличат почти на 8 млрд гривен

Речь идет об увеличении размера выплат для медиков с 1 сентября - всем тем, кто должен был получать повышенную заработную плату, начиная с 1 апреля. 19 июня министры приняли соответствующее решение на заседании Кабмина.

"Мы предлагаем системное решение, чтобы была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов накануне принятия решения правительством.

По словам Степанова, прибавка врачам составит 70% от должностного оклада, специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей - в размере 50% минимальной заработной платы, младшим медицинским сестрам в размере 25% "минималки".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году расходы на зарплаты всем медикам суммарно увеличат почти на 8 млрд грн. Доплата среднему медицинскому персоналу будет составлять 2360 грн, а младшим медицинским сестрам - 1180 грн.

Украинцы бурно обсуждают в сети очередное обещание повысить зарплаты.

"где ты их возьмешь, эти деньги отнимешь у пенсионеров или уменьшишь плату чиновникам, может поднимешь экономику? других путей нет, выбери и честно скажи людям"

"я так и не понял: тройные зарплаты выдали, или всё так и зависло?"

"Поднимут, как и учителям, до 4 тыс. долларов? Этим клоунам уже никто не верит"

"А зачем ждать 1 сентября? чтобы в больницах не осталось медиков: все уволились до 1.09?"

Напомним, зарплаты будут считать по-новому, украинцев предупредили.

Также Politeka писала, что денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить.