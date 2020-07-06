Эксперты решили раскрыть украинцам все нюансы повышение минимальной зарплаты, оказывается, что радоваться то и не чему

Так, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак предупреждает, что рост выплат в данном случае явлется формальность, доходы укранцев от этого никак не вырастут, пишет КП.

По словам эксперта, для каждого отдельно взятого украинца повышение уровня минимальной заработной платы на 5,8%, или на 277 гривен особо ни на что не повлияет.

Эксперт отмечает, что повышение минималки позволит проводить выплаты по долговым обязательствам, оплачивать коммунальные услуги, позволять себе покупки не первостепенной важности.

При этом, если перевести сумму повышения в доллары, то сумма получится абсолютно смешной. Получается, что минимальную зарплату поднимут всего на 10 долларов.

По нынешним ценам украинец, получающий "минималку", потратит на базовую продуктовую корзину более 40% этой суммы. И это в очередной раз говорит о том, что мера – формальная, покупательская способность населения сохранится низкой.

Более того экономисты заявляют, что оснований для роста минимальной зарплаты за год на 38% (с нынешних 4723 до 6500 грн) просто нет и быть не может.

Напомнил, план повышения минималки был утвержден на заседании правительства в среду, 1 июля. Все будет проходить в несколько этапов. Первое повышение запланировано уже на сентябрь 2020 года.

Так, согласно утвержденному графику, 1 сентября минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тысяч гривен (на данный момент минималка составляет 4,723 гривны).

На 2021 год запланировано более существенное повышение. С января зарплату хотят повысить до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысячи. За год она вырастет более, чем на 1700 гривен.

При этом экономисты уже предупреждали, что такое неоправданно высокое и резкое поднятие "минималки" может привести к:

повышению налоговой нагрузки на малого работодателя или предпринимателя;

необходимости освобождения части персонала или их перевода на частичную занятость, в худшем случае – переход на неформальную занятость;

снижению конкурентоспособности малого и среднего бизнесу как по отношению к крупным компаниям, так и к альтернативной импортной продукции;

увеличению социальной напряженности в стране.

Напомним, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум на 91 грн — до 2118 грн. С ним возрастут размер минимальной пенсии, алиментов и максимальная помощь по безработице.

С 1 июля минимальная пенсия выросла с 1638 грн до 1712 грн.

Для неработающих пенсионеров возрастает размер минимальной пенсии по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж.

Напомним, что повышение зарплат станет ударом для украинцев, есть важный нюанс: "Нынешние 6,5 тысяч будут...".

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