Повышение минимальной заработной платы, о чем недавно заявили чиновники, может привести к настоящей катастрофе

Об этом заявил заместитель председателя Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький, передают «Украинские новости».

«Это увеличение к сегодняшнему уровню на 38%. Если мы посмотрим на показатели развития экономики, промышленности, ВВП, на показатели инфляции, то увидим, что оснований для столь значительного увеличения нет», — отметил он.

Беленький также уточнил, что сегодня в Украине пока не наблюдается восстановление экономики от карантина, поэтому повышение минимальной зарплаты может обернуться еще большим ударом – малый бизнес может просто закрыться. Или же он просто уйдет в тень еще больше, чем это есть сегодня.

«Сегодня, по разным оценкам, уровень тенизации составляет около 40-50%, и это без повышения. Если произойдет такое повышение, то, наверное, довольно значительная часть предпринимателей тоже захочет "уйти в тень". Поэтому уровень тенизации рынка труда, вероятно, еще более возрастет», — подчеркнул он.

До этого мы писали о том, что в ближайший год в Украине трижды повысят минимальную зарплату.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 1 июля. В планах Кабмина в ближайший год трижды повысить минималку. При этом первое повышение запланировано уже на сентябрь 2020 года.

Так, согласно утвержденному графику, 1 сентября минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тысяч гривен (на данный момент минималка составляет 4,723 гривны).

На 2021 год запланировано более существенное повышение. С января зарплату хотят повысить до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысячи. За год она вырастет более, чем на 1700 гривен.

Напомним, что повышение зарплат обернется ударом для украинцев, есть важный нюанс: "Нынешние 6,5 тысяч будут...".

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