Известная певица Светлана Лобода устроила съемки в гримерке во время подготовки к выступлению

В этот раз знаменитая артистка предстала на новом ролике в социальной сети Инстаграм, заснятом в гримерке, в новом имидже. Звезда удивила поклонников, получив массу разных комментариев в ответ, общает Politeka.

Так, недавно Светлана выставила забавное видео, случайно показав многочисленным поклонникам, как готовится к новому в гримерке. Так, артистка вместо того, чтобы сделать селфи, запустила прямой эфир, демонстрируя, как над ее образом трудятся стилисты, а также засветив на ролике дизайнера Бичоллу Тетрадзе и продюсера Нателлу Крапивину.

«Зачем я сделала прямой эфир 😂😂😂», - написала Светлана.

Фанаты тут же ответили:

«Хотели сделать фотографию, а получился прямой эфир 😂 лучшее!», «-Господи, зачем я сделала прямой эфир? - это не прямой эфир... просто лучшие 😂🔥», «Чувствую,что нас ждёт жаришка от Светика, ура вы это сделали🔥», «Хотели сделать фото, а получился прямой эфир 😂👌🏻», «Было очень неожиданно🤪 Приятно и весело❤️», «Пеппи Длинный Чулок!А что за пиксельная сьемка?Что,нормальной камеры нет?», «Уверенна он будет огненным🔥», «У вас там веселуха😂♥️Можно к вам ? 😍».

До этого знаменитость восхитила образом в лаконичных черных брюках, такого же цвета пиджаке, а также топе, под которым не было белья.

Свои глаза Светлана привычно скрыла за солнцезащитными очками, а белокурые локоны завязала в невысокий пучок. Фанаты были восхищены столь жарким образом Лободы.

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души 😉», - написала певица.

«Я сегодня была на спорте 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Как Вы поживаете, Светлана Сергеевна?🙃», «А у вас она очень чистая 💔♥️ это чувствуется 😇», «Душевная красотка, покорит любого😉💘🌼», «Сос*и видно 😂», «Ло-мыслитель 🔥», «Ух какая женщина♥️🌟♥️🌟🌷», «Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥».

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