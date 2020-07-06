Известная украинская певица Светлана Лобода показала смелый образ, удивив фанатов

На фото Светлана позирует в костюме, который был сделан из паеток, и был в виде тигрицы. Лобода на первом фото просто стояла и демонстрировала свой смелый наряд, а на втором фото - соблазнительно выгнулась, демонстрируя прекрасную пятую точку. Волосы у красотки были собраны в косу, а сама певица смотрела в сторону объектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья, спешу поделиться! мы завершили съемки видеоклипа на сингл #boomboom с командой Саши Гудкова. я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась!!

уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее !

в лучших традициях Лободы и Гудкова", - написала Лобода.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Тигрица", "Слишком жарко", "режим ожидания торжественно включён", "Светлана Сергеевна, как думаешь, новый Рим отдыхает?", "походу, boomboom уже произошёл до выхода трека", "так круто, Светлана Сергеевна! Мы очень ждём!", "От Лободы разве можно ожидать что-то обычное, спокойное, закрытое и скучное?", ""Ядреная смесь".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода удивила фанатов личным видео с молодым мужчиной.

Выяснилось, что это грузинский и украинский модельер Бичолла Тетрадзе, который является близким другом Лободы.

Напомним, Лобода в кожаной куртке похвасталась неожиданной сменой имиджа

А еще Politeka писала, что Лобода в образе роковой женщины посветила фигурой в кожаном мини

Также Politeka сообщала, что Лобода случайно показала лишнее в гримерке, полное видео оказалось в сети



