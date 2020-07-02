Популярная украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников новым образом

Как передает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости, красотка появилась на видео с новой прической в очень экстравагантном костюме. Лобода надела экстремально короткие шорты и нарядную блузу. Ее волосы были гладкими и прямыми. Певица крутилась перед зеркалом, параллельно кушая хлебцы. Она повернулась боком, засветив свою прелестную фигурку.

«Угадайте, что снимаем?», - заинтриговала поклонников звезда.

За час пост Лободы посмотрели почти 400 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Светлана Сергеевна, вот это образ. Ох, что нас ждет», «Ура новый клип. Очень крутой образ. Вам капец как идёт», «Новый шикарнейший клип?», «Ну какая же вы красивая», «афигеть как вам круто с прямыми волосами», «Прическа!!! Я валяюсь», «Красавица», «Какая худая», «Просто где мои глаза», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лобода показала свою фигуру во всей красе. Певица предстала на фото в черном спортивном топе и лосинах. Одежда обтянула достоинства красотки, сделав акцент на самых выдающихся местах. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками и плащом, который она накинула сверху.

Напомним, что соблазнительная Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге: "Это нечто!".

Как сообщала Politeka, похудевшая Лобода показала главное достоинство без белья: "Покорит любого".

Также Politeka писала, что кокетливая Лобода сверкнула упругими «мячиками» в тесном наряде: «Так и рвутся наружу…».