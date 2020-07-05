Известная певица Светлана Лобода в стильном образе покорила новой прической

В этот раз знаменитая артистка решила показать, как сменила имидж и взбудоражила фанатов новой прической с челкой. Не секрет, что все образы и наряды певицы интригуют фанатов, они стараются повторить за звездой, а некоторые даже меняют прически на те же, что и Лобода, собщает Politeka.

Несколько часов назад Светлана показала, как прогуливалась с новой стрижкой - идеально ровными локонами с косой челкой, а также удивила бунтарским образом.

Примерив мини-шорты из кожи и такую же куртку в тон, певице удалось подчеркнуть свои стройные ножки и выставить их в удачном ракурсе. При этом черная майка, полностью розшитая пайетками также дополнила образ знаменитости. Напомним, днем ранее певица уже делилась похожим кадром в том же образе.

«Вам невероятно идёт этот образ!!!! Красотка, Лободушка💋❤️», «Какие фото 😍😍🤤», «Шикарна, как всегдааааааа», «Love is Lo❤️», «Как обычно просто супер - звезда 👑❤️⭐️», «Щидевральная Чика ❤️, а мы ждём не дождёмся нового трекп», «Когда там сингл? Неужели никто не угадал», «Светлана, вы обворожительны!🤗💖», «Какая красииивая, самая горячая блондинка😘😘❤️», «Какой образ🔥», - написали поклонники.

До этого Светлана поделилась ярким кадром, на котором позировала в блестяжем образе и ярком макияжем на лице. Певица с аккуратной укладкой и стильным платьем из множества блесток выглядела весьма изящно, что сразу же отметили поклонники артистки в социальной сети Инстаграм под новым постом.

Распахнув кожаную куртку, певица сверкнула нарядом с блестками, но главной изюминкой ее образа стала прическа. Как отметила Светлана, она после начала карьеры уже редко стала крутить светлые локоны, но иногда все же делает это. В этот раз она решила также восхитить излюбленным образом, некоторым фанатам даже показалось, что Светлана позировала без лифчика под красивым платьем.

«Вначале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь- кручусь 😂 мне идут?», - написала певица под новым постом.

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