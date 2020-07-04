Известная певица Светлана Лобода в стильном имидже "роковой женщины" покорила фанатов

В этот раз знаменитая артистка предстала на новом фото в социальной сети Инстаграм в стильном наряде из кожи. Певица славится своим необычным чувством стиля и очень часто показывает образы с курткой-косухой, байкерскими лосинами или мини-платьями из кожи. В этот раз звезда покорила видом в новом кожаном костюме, общает Politeka.

Примерив мини-шорты из кожи и такую же куртку в тон, певице удалось подчеркнуть свои стройные ножки и выставить их в удачном ракурсе. При этом черная майка, полностью розшитая пайетками также дополнила образ знаменитости.

Светлана показала и новую прическую - ровные белокурые локоны с косой челкой. А вот завершили образ светланы золотые серьги-кольца и весьма яркий маникюр.

«Гулять пойдём?🙃», - написала Светлана.

Фанаты сразу же ответили:

«с Вами и под дождём можно)», «Светочка, просто красотка, просто шикарна! Этот образ тебе так идёт, волосы, просто суупер, ты красотка❤️», «С вами - идём ! Как всегда на стиле 👍🔥», «О, куртка бомба 💣 хочу такую же, обожаю такой стиль💞🙌🏾»,, «Какая красотка 💕💕💕», «😻самая красивая львица», «Пойдём конечно ❤️ что за Богиня ❤️✈️».

До этого знаменитость восхитила образом в лаконичных черных брюках, такого же цвета пиджаке, а также топе, под которым не было белья.

Свои глаза Светлана привычно скрыла за солнцезащитными очками, а белокурые локоны завязала в невысокий пучок. Фанаты были восхищены столь жарким образом Лободы.

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души 😉», - написала певица.

«Я сегодня была на спорте 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Как Вы поживаете, Светлана Сергеевна?🙃», «А у вас она очень чистая 💔♥️ это чувствуется 😇», «Душевная красотка, покорит любого😉💘🌼», «Сос*и видно 😂», «Ло-мыслитель 🔥», «Ух какая женщина♥️🌟♥️🌟🌷», «Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥".

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