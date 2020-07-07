Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала сміливий образ, вибравшись в ресторан

Красуня стояла в блискучій сукні з величезним декольте, зате без білизни. Гюль позувала з розпущеним волоссям на ресепшені елітного ресторану в Маямі, США. На тлі можна побачити працівників ресторану, яким напевно складно було продовжити працювати, бачачи такі королівські форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли ви любите свою фізичну форму, але не можете отримати жодної гарної картинки", - написала Гюль.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Чудова лялька", "Красива перлина", "Твої очі біса привабливі, і ти завжди виглядаєш красиво кожен з нарядом, я не можу назвати тебе гарячої, спокусливою або будь-який інший, тому що ти біса красива", "Що ви говорите, ця картинка вогонь","Земля йде з-під ніг, цікавий ефект фото".

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Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала себе в свіжому образі.

На фото Гюль позує в спідниці кремового кольору і топі. Красуня сіла на край дивана і спокусливо вигнулась, демонструючи свою красу в бездонному декольте.

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