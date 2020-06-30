Известная модель турецкого происхождения Гюль Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Лучше поздно, чем никогда», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Бахари позирует в белоснежном белом платье с блестками, которое едва вмещает ее внушительные формы. При этом дополнить образ звезда решила элегантным макияжем.

Однако поклонников она решила не донимать возможностью комментировать фотографию, выбросив ее в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала всю себя в смелом образе

На фото Гюль позирует в коротком платье с большим декольте. В глаза сразу бросается то, что Бахари решила выйти гулять без белья. Красавица соблазнительно легла на газон, позируя на фоне деревьев. Образ звезда дополнила ярким макияжем, а волосы собрала в этот раз в хвост. Фото вышло довольно интересным и соблазнительным, ведь модель выдала максимум, демонстрируя свою пышную красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев.

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