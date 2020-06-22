Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала всю себя в смелом образе

На фото Гюль позирует в коротком платье с большим декольте. В глаза сразу бросается то, что Бахари решила выйти гулять без белья. Красавица соблазнительно легла на газон, позируя на фоне деревьев. Образ звезда дополнила ярким макияжем, а волосы собрала в этот раз в хвост. Фото вышло довольно интересным и соблазнительным, ведь модель выдала максимум, демонстрируя свою пышную красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "Это нечестно", "Великолепная изумительная девушка с красивыми волосами и свагой, роковой наряд. Ты выглядишь фантастически", "Заводит не только взглядом".

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари появилась в весьма откровенном образе.

Модель выбрала оригинальное платье бежевого цвета, которое практически сливалось с цветом ее кожи. На спине у Гюль красовался большой вырез. Также были вырезы в районе аппетитных бедер модели.

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала себя максимально соблазнительной.

На фото Гюль позирует в темном платье с прозрачными рукавами. Одежда была обтягивающей, поэтому подчеркнула идеальную фигуру красотки. В платье было и огромное декольте, которое показало пышный бюст красотки, который не был спрятан под бельем. Образ Бахари дополнила стильной укладкой волос и ярким макияжем.

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