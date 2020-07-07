Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд розбурхала мережу жарким фото
Зірка завоювала масу шанувальників, деякі з них створили фан-сторінки, повідомляє Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилося архівне фото кумира.
В кадрі Ебі постала в мереживній білизні на м'якому дивані. Крихітні зелені бікіні з чорними смужками тканини натяглися на пишних стегнах і ледве не загубилися між пружними сідницями.
Трохи вище стегон у зірки перебував пояс для панчіх, з якого тяглися дві застібки.
Модель трохи вигнулась, щоб ще більше продемонструвати свої неймовірні округлості. Вологі сідниці блищали від світла спалаху.
Нові гроші вводять в обіг, що потрібно знати українцям і фото купюр: "Вже з наступного тижня"
Зірка фільмів "Квартал 95" торгує пиріжками на вокзалі, актора зовсім не впізнати: "Залишився не при справах"
Розмір пенсії та правила отримання виплат змінилися, важливе повідомлення ПФУ: кому дістануться гроші
"Сватів" перезняли без Валюхи, Мітяя і Добронравова, несподіваний результат: "Замість них..."
Ебі лежала на животі без ліфчика. Пишні груди "сплющились", спираючись об диван. Модель закинула хвилясте волосся набік і, відкривши губи, дивився в камеру. На її руці виблискував браслет, який додав акценту.
"@abigailratchford - одна і єдина #queenofcurves ❤️👸🏻❤️ #abigailratchford", - йдеться у підписі до світлини.
За 13 годин пост зібрав понад 50 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Волога і гаряча", - написав один із коментаторів.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд з'явилася в короткому топіку в кольорах американського прапора. На першому знімку красуня стояла боком, показавши не тільки пишні груди, але і пружні сідниці в трусах.
У руках модель тримала два прапорці. Ретчфорд дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в басейні, демонструючи пишну фігуру в купальнику, який нібито зроблений зі зміїної шкіри. На іншому знімку зірка показує інші апетитні місця.
Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі
Як Politeka писала, що соковита Ебі Ретчфорд захопила нереальними обсягами в крихітному бікіні
Також Politeka писала, що апетитна Ебі Ретчфорд без одягу полежала в шовку, засвітивши найсмачніші місця