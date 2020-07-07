Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд розбурхала мережу жарким фото

Зірка завоювала масу шанувальників, деякі з них створили фан-сторінки, повідомляє Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилося архівне фото кумира.

В кадрі Ебі постала в мереживній білизні на м'якому дивані. Крихітні зелені бікіні з чорними смужками тканини натяглися на пишних стегнах і ледве не загубилися між пружними сідницями.

Трохи вище стегон у зірки перебував пояс для панчіх, з якого тяглися дві застібки.

Модель трохи вигнулась, щоб ще більше продемонструвати свої неймовірні округлості. Вологі сідниці блищали від світла спалаху.

Ебі лежала на животі без ліфчика. Пишні груди "сплющились", спираючись об диван. Модель закинула хвилясте волосся набік і, відкривши губи, дивився в камеру. На її руці виблискував браслет, який додав акценту.

"@abigailratchford - одна і єдина #queenofcurves ❤️👸🏻❤️ #abigailratchford", - йдеться у підписі до світлини.

За 13 годин пост зібрав понад 50 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Волога і гаряча", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд з'явилася в короткому топіку в кольорах американського прапора. На першому знімку красуня стояла боком, показавши не тільки пишні груди, але і пружні сідниці в трусах.

У руках модель тримала два прапорці. Ретчфорд дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в басейні, демонструючи пишну фігуру в купальнику, який нібито зроблений зі зміїної шкіри. На іншому знімку зірка показує інші апетитні місця.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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