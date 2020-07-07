Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд розбурхала мережу жарким фото

Зірка завоювала масу шанувальників, деякі з них створили фан-сторінки, повідомляє Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилося архівне фото кумира. 

В кадрі Ебі постала в мереживній білизні на м'якому дивані. Крихітні зелені бікіні з чорними смужками тканини натяглися на пишних стегнах і ледве не загубилися між пружними сідницями. 

Трохи вище стегон у зірки перебував пояс для панчіх, з якого тяглися дві застібки.   

Модель трохи вигнулась, щоб ще більше продемонструвати свої неймовірні округлості. Вологі сідниці блищали від світла спалаху. 

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Ебі лежала на животі без ліфчика. Пишні груди "сплющились", спираючись об диван. Модель закинула хвилясте волосся набік і, відкривши губи, дивився в камеру. На її руці виблискував браслет, який додав акценту. 

"@abigailratchford - одна і єдина #queenofcurves ❤️👸🏻❤️ #abigailratchford", - йдеться у підписі до світлини. 

За 13 годин пост зібрав понад 50 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів. 

"Волога і гаряча", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд з'явилася в короткому топіку в кольорах американського прапора. На першому знімку красуня стояла боком, показавши не тільки пишні груди, але і пружні сідниці в трусах. 

У руках модель тримала два прапорці. Ретчфорд дивилася в камеру, відкривши пухкі губи. 

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в басейні, демонструючи пишну фігуру в купальнику, який нібито зроблений зі зміїної шкіри. На іншому знімку зірка показує інші апетитні місця.

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