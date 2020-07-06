Зростання безробіття в Україні, згідно з даними Державної служби статистики зупинилося, однак експерти попереджають про нову хвилю

Так, за підрахунками Держстату, в I кварталі безробіття склала 8,6% від працездатного населення, це на 0,1% менше, ніж у IV кварталі 2019 року, передає «Сьогодні».

За станом на 1 червня офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних.

Відзначимо, тільки за перші 2 тижні карантину кількість безробітних зросла на 500-700 тисяч, за наступні два тижні — у квітні ще на 500-600 тисяч осіб, і склала близько 2,5-2,8 млн чоловік.

За перші півтора місяці карантину роботу втратили приблизно 1,0-1,3 млн осіб.

Останні два тижні червня ми бачимо, що кількість безробітних не збільшується.

Експерти попереджають, що навіть якщо зараз, за офіційними даними, зростання безробіття зупинився, то радіти рано. Головна хвиля безробіття ще попереду. До того ж літа, частина населення має можливість влаштуватися на сезонних роботах. Часто роботу в курортних містечках можна знайти прямо на місці.

Так, в теплицях з вирощування овочів можна заробити 12 тис. грн, кухарем - 9 тис. грн, граничний - 9 тис. грн, садівником - 6 тис. грн, продавцем їжі на пляжі - 13 тис. грн. Шукачам сезонну роботу варто звертати увагу не тільки на зарплату, а й на соцпакет. Платити можуть небагато, але забезпечать житлом, харчуванням, форменим одягом. Таким чином, можна виграти за рахунок скорочення доходів.

Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський прогнозує, що безробіття в III кварталі очікується 9,1-9,2%.

"Зростання числа безробітних продовжиться, так як ринок праці навіть після ослаблення карантинних обмежень продовжує перебувати в стані "нокдауну", викликаного пандемією", – зазначив експерт.

Гірше налаштований віце-президент з питань економічної політики в Українському союзі промисловців і підприємців Віктор Скаршевський. Він нагадав, що згідно з прогнозом МВФ, безробітних в Україні скоро буде майже в 1,5 рази більше, ніж зараз.

"Внаслідок запровадження тотального карантину і масового повернення трудових мігрантів кількість безробітних, за моїми оцінками, збільшилася в 2 рази – на 1,5-2 млн осіб і досягло близько 3-3,5 млн осіб або 15-17% від працездатного населення. За прогнозом МВФ, кількість безробітних в Україні до 2020 року збільшиться в 1,5 рази – з 8,5% до 2019 до 12,6% у 2020-му", - зазначив економіст.

Експерти також відзначають, що зараз в Україні на ринку праці настав диктат роботодавця, а не працівника. Тому зараз не найкращий час міняти роботу. А тим, хто шукає місце, не варто ставити занадто високі зарплатні вимоги.

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